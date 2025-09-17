Президент Польши потребовал объяснений из-за упавшей на дом ракеты

Фото: ТАСС/AP/Czarek Sokolowski

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства страны разъяснений после сообщений об упавшей на жилой дом ракете, передает News.ru со ссылкой на публикацию главы государства в соцсети X.

Ранее польские СМИ писали, что выпущенная из истребителя F-16 ракета упала на жилой дом в деревне Вырыки-Воля рядом с белорусской границей. Утверждалось, что ею пытались сбить дрон, но из-за неполадок в системе наведения снаряд упал на крышу здания и повредил ее.

Обязанностью правительства является применение всех инструментов и институтов для прояснения этого вопроса в кратчайшие сроки, заявил Навроцкий.

Ранее воздушное пространство Польши нарушили несколько беспилотников. Премьер страны Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но республика так и не предоставила доказательств принадлежности сбитых дронов РФ. При этом российское Минобороны после инцидента выразило готовность провести консультации с польскими коллегами.

