Новости

Новости

29 января, 11:54

Общество

Снегопад в столице станет менее интенсивным после полудня 29 января

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Снегопад в столице станет менее интенсивным после полудня четверга, 29 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Там отметили, что с 12:00 до 18:00 по московскому времени прирост снежного покрова составит примерно 3 сантиметра, а с 18:00 до 21:00 – не более 0,5 сантиметра. После этого осадки станут еще менее интенсивными, и в ночь на пятницу, 30 января, около 03:00 снегопад прекратится.

Мощные снегопады обрушились на столицу в ночь на 27 января. Городские службы продолжают круглосуточно устранять их последствия. Во всех районах города организованы мероприятия по вывозу образовавшихся снежных масс с улично-дорожной сети. В течение дня данный процесс будет продолжаться на дворовых территориях.

Вместе с тем в связи с непогодой в столице не исключены изменения в расписании авиарейсов. Это касается как прибывающих, так и вылетающих самолетов. Кроме того, некоторые рейсы могут быть отменены.

Январь стал в тройке лидеров XXI века по снегопадам в Москве

