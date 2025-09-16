МИД Британии пригрозил использовать силу против российских беспилотников

Фото: 123RF/bumbledee

Великобритания применит силу, если в воздушное пространство НАТО вторгнутся российские дроны, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

"Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой", – указано в сообщении.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

15 сентября Туск сообщил, что служба государственной охраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Были задержаны два гражданина Белоруссии.

