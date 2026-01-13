Форма поиска по сайту

13 января, 19:04

Культура

Режиссер Егор Кончаловский сообщил о работе над несколькими сериалами

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российский режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский ведет активную работу по разработке трех проектов в формате сериала. Об этом он рассказал на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он отметил, что сегодня сериалы, выпускаемые на различных платформах, представляют собой "интересную среду". Постепенно они вытесняют полный метр, занимая все внимание зрителей.

"Сейчас большие художники работают, творят, как раз в пространстве сериалов, поэтому я с удовольствием буду снимать сериалы. Более того, три проекта, над которыми я сейчас работаю, сериальные", – уточнил он.

Ранее Кончаловский рассказал о главном недостатке известной фамилии. Родственник сразу двух выдающихся режиссеров – Михалкова и Кончаловского – заявил, что это накладывает определенные ожидания. Кроме того, для некоторых данный факт становится поводом для критики и даже ненависти.

