Режиссер Егор Кончаловский рассказал о минусах известной фамилии

Известная фамилия приносит не только преимущества, но и волну критики и необоснованных обвинений, признался родственник сразу двух классиков российского кино – Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова – режиссер Егор Кончаловский в беседе с газетой "Известия".

По его словам, известная фамилия избавила его от "синдрома первой работы" – заказчики изначально доверяли ему как представителю знаменитой семьи.

"Но за все надо расплачиваться. Одна журналистка написала рецензию с названием: "Ни Михалкова, ни Кончаловского не получилось". Поэтому спрос другой: больше критики, больше ненависти, больше "ему все сделал папа!" – заявил режиссер.

Кончаловский отметил, что за всю карьеру лишь один раз обратился к отцу за советом, – когда впервые получил предложение снять кино.

"У меня нет профессионального образования, я искусствовед, до этого снимал только рекламные ролики. Папа сказал: "Но тебя же не убьют. Ну подумаешь, скажут, что снял дрянь", – вспомнил режиссер.

Он отметил, что со временем научился философски относиться к критике, в том числе и от старших родственников, предпочитая сосредоточиться на своей работе.

