Отец актрисы Эммы Робертс заявил, что хотел бы возобновить общение с ней

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File

Американский актер Эрик Робертс заявил на подкасте Inside Of You, что хотел бы возобновить общение со своей дочерью, актрисой Эммой Робертс. Они не общаются уже много лет.

"Это не боль, это грусть из-за того, что, скорее всего, недопонимание будет между нами всегда. Потому что мы люди", – отметил он.

Робертс рассказал, что момент, когда он и дочь перестали общаться, происходил в самый сложный период его жизни. Он также писал об этом в мемуарах, которые выпустил 17 сентября.

Однако, сколько лет семья не общается, сам актер не смог сказать. По его словам, это невозможно определить, так что поклонники сами решат, как долго отец и дочь в ссоре.

Также артист подчеркнул, что его взгляд на их разногласия изменился после того, как у него родилась старшая внучка. Эмма же родила сына от бывшего супруга Гаррета Хедлунда в декабре 2020 года.

Между тем стало известно, что британский актер Том Холланд исполнит главную роль в следующем фильме режиссера Кристофера Нолана. Он сыграет вместе с актером Мэттом Деймоном.

Для звезды "Человека-паука" грядущая картина станет первой совместной работой с Ноланом. По информации СМИ, режиссер уже закончил сценарий к картине, выход которой запланирован на июль 2026 года.