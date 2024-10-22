Наталия Орейро записала кавер на песню "Комбинации" Russian Girls

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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро встретилась в Буэнос-Айресе с актером Владимиром Канухиным и записала кавер на песню "Комбинации" Russian Girls к выходу финала сериала про группу. Релиз запланирован на 24 октября, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, она привнесет комбинацию доброй ностальгии, теплых чувств и воспоминаний. И это созвучно творчеству группы "Комбинация", которая тоже сочетает это искусство и рассказывает о нем через женский голос", – отметил актер, который сыграл одну из ролей в сериале.

Между тем стало известно, что британский актер Том Холланд исполнит главную роль в следующем фильме режиссера Кристофера Нолана. Он сыграет вместе с актером Мэттом Деймоном.

Для звезды "Человека-паука" грядущая картина станет первой совместной работой с Ноланом. По информации СМИ, режиссер уже закончил сценарий к картине, выход которой запланирован на июль 2026 года.