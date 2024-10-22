Продюсеры фильма "Бегущий по лезвию 2049" подали в суд на Илона Маска

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американская компания Alcon Entertainment подала в суд на предпринимателя Илона Маска за нарушение авторских прав при рекламе роботакси Tesla, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Times.

Компания, которая продюсировала фильм "Бегущий по лезвию 2049", обвинила миллиардера в незаконном использовании в своей рекламе изображений из кинокартины.

Ответчиками в иске также значатся Tesla и компания Warner Bros. Discovery, в студии которой проходила презентация роботакси. В Alcon пояснили, что отказали Маску в разрешении на использование кадров из фильма, однако он применил графические материалы, сгенерированные искусственным интеллектом на основе изображений из фильма.

Илон Маск продемонстрировал беспилотное роботакси Cybercab от Tesla 11 октября. Компания показала на мероприятии десятки автономных такси, которые могли сами передвигаться по площадке. На одном из них миллиардер подъехал к сцене. После этого Маск рассказал, что у новых такси отсутствует педаль, руль, а впоследствии ездить на нем будет в 10 раз легче, чем на простой машине.

Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл". По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов. Посетители мероприятия смогли лично прокатиться в Cybercab.

