Актриса Мэдисон призналась, что учила русский язык для фильма "Анора" через приложение

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Американская актриса Майки Мэдисон рассказала, что учила русский язык для роли танцовщицы в фильме "Анора" Шона Бэйкера с помощью приложения Duolingo, переезда на Брайтон-Бич и лингвистических уроков, сообщает The Guardian.

Вместе с уроками в приложении по изучению языка актриса слушала записи фраз на протяжении всего дня. За месяц до начала съемок "Аноры" она переехала на Брайтон-Бич, где обитает русская община, а после начала брать уроки.

"Я ушла со своего первого двухчасового урока русского языка и подумала: "Да, я не смогу этого сделать. Я не могу выучить новый язык для фильма. Кто так делает? Это безумие!" Но я упрямый человек. До сих пор не верю, что в конце концов смогла это сделать", – отметила Мэдисон.

По ее словам, Бэйкер впервые увидел актрису в небольшой роли в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", где Леонардо Ди Каприо сжигал ее героиню. После этого режиссер пригласил Мэдисон на встречу, где предложил ей главную роль в своем новом фильме, который тогда еще не был написан. Только через год после их знакомства режиссер вернулся к Мэдисон со сценарием.

Драмеди "Анора" с Марком Эйдельштейном в главной роли стал фаворитом гонки за премию "Оскар". Так посчитали зарубежные ресурсы, которые профессионально занимаются прогнозированием наградного сезона.

На портале Gold Derby, который отслеживает прогнозы экспертов, фильм закрепился на первом месте в рейтинге. При этом фильм с Эйдельштейном и Мэдисон уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля.