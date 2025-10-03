Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 18:48

Культура

Екатерина Гусева: Эдуард Бояков – необыкновенно талантливая личность

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Белкин Алексей

Актриса Екатерина Гусева прокомментировала новое назначение режиссера и театрального деятеля Эдуарда Боякова, ставшего руководителем Театра на Малой Ордынке. В беседе с Агентством "Москва" она поздравила его с переменами.

Заслуженная артистка России назвала коллегу замечательным режиссером театра и кино, отметив его талант. Гусева призналась, что всегда счастлива работать с ним. Одним из недавних совместных проектов была "Соборная площадь" на территории кинопарка "Москино".

По словам актрисы, у Боякова много творческих единомышленников, готовых следовать за ним.

"Главное, что у такого большого художника появится новый дом. А мы будем наслаждаться его проектами в качестве зрителей", – высказалась она о новом назначении театрального деятеля.

Как ранее отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, прежний худрук Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов отныне сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром сатиры.

Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами.

Его историческую постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" увидели около 15 тысяч зрителей. Всего прошло 50 показов спектакля.

Читайте также


культуратеатргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика