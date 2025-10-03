Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков назначен художественным руководителем Театра на Малой Ордынке, заявил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, занимавший до этого времени должность худрука учреждения Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическим управлении Театром Сатиры. Фурсин уточнил, что работа этого театра требует повышенного внимания с учетом его масштабов и значимости как для столицы, так и для России в целом.

При этом Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Он успешно ставит спектакли на серьезные исторические темы, но при этом активно работает с произведениями современных авторов, подчеркнул Фурсин.

"Его подход в целом созвучен концепции Театра на Малой Ордынке, который всегда ставил перед собой задачу двигаться в ногу со временем и развивать театральное искусство для современного зрителя", – добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что Бояков – один из создателей фестивалей "Золотая Маска" и "Традиция", а также Московского Пасхального фестиваля. В 2018–2021 годах он работал худруком МХАТ имени М. Горького, создал театры "Практика", "Политеатр" и Новый театр, а также выступил автором мультимедийного представления "Соборная площадь" в кинопарке "Москино".

Вместе с тем Фурсин обратил внимание, что за время работы Герасимова Театр на Малой Ордынке укрепил свой авторитет и финансовое положение. Внебюджетные доходы учреждения к началу этого года выросли более чем в 3,5 раза, число зрителей увеличилось вдвое, а средняя зарплата сотрудников стала больше почти на 50%.

"За это время театр выпустил 16 премьер. Творческий состав театра усилился за счет привлечения ведущих актеров и режиссеров, а труппа пополнилась новыми молодыми артистами", – резюмировал Фурсин.

Ранее Дмитрия Бертмана, занимавшего пост гендиректора и худрука Московского музыкального театра "Геликон-опера", назначили его президентом. В столичном департаменте культуры пояснили, что Бертман решил отойти от плотного погружения в производственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития учреждения.