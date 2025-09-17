Дмитрий Бертман назначен президентом "Геликон-оперы"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Дмитрий Бертман, ранее занимавший пост гендиректора и художественного руководителя Московского музыкального театра "Геликон-опера", назначен его президентом, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры столицы.

По словам собеседника агентства, Бертман решил отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития учреждения. Худруком театра назначили Илью Ильина, а гендиректором – Марину Вожакину.

Как пояснили в департаменте, оба специалиста много лет работали в должности заместителей Бертмана и зарекомендовали себя профессионалами. В частности, Вожакина свыше 20 лет курировала в "Геликон-опере" финансовые вопросы. Подчеркивается, что она разбирается в административных и организационных аспектах работы учреждения.

Ильин является опытным режиссером, одним из ведущих специалистов современной российской оперы.

Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, повышал квалификацию в ГИТИСе. Ильин работает в театре с 1994 года, являясь его режиссером и директором творческих коллективов. Его работы были отмечены наградами, в том числе премией Москвы в области музыкального искусства.

