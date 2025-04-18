Заместитель худрука театра "Шалом" отметил инициативность стажера "Талантов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участница Всероссийского конкурса "Таланты" Алевтина Четвертухина проходит стажировку в Московском еврейском театре "Шалом". Об этом сообщил заместитель художественного руководителя театра и член экспертного совета конкурса Андрей Соколов, пишет Агентство "Москва".

Как отметил Соколов, Четвертухина в рамках конкурса ознакомится с творческой и административной работой учреждения. Театр уже включил ее в рабочие процессы. Также у девушки есть возможность понаблюдать за репетициями и принять участие в обсуждении текущих проектов.

"Она уже показала себя как инициативный, вдумчивый и заинтересованный специалист", – отметил заместитель худрука театра.

Кроме того, он отметил, что уже определены несколько направлений, где Четвертухина "сможет проявить себя".

Соколов считает, что такой конкурс помогает формировать поколение управленцев и кураторов, которые в свою очередь готовы не только держать на контроле отлаженные процессы, но и предлагать свои идеи.

Ранее участники конкурса "Таланты" рассказали, как началась их стажировка в театрах. Заместитель директора Театра мимики и жеста Алексей Лемешев отметил, что процесс обучения идет интенсивно. Его наставником, который помогает создать проект для конкурса, является директор театра "Практика" Елена Кузьмакова.

Образовательно-проектный этап конкурса "Таланты" начался в январе 2025 года. Участники проходят обучение в рамках программ повышения квалификации на базе ГИТИСа, а также стажировку в 20 театрах Москвы.

Победителей конкурса определят в июне. У них будет возможность стать художественными руководителями или директорами московских театров.