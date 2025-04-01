Начался образовательно-проектный этап конкурса "Таланты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался новый этап Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Об этом рассказал глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники конкурса пройдут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также стажировку в 20 театрах столицы:



Московском драматическом театре "Модерн"; Экспериментально-театральном центре новой драмы "Практика"; Московском музыкальном театре "Геликон-опера"; Театре на Трубной; Московском академическом театре имени Владимира Маяковского; Московском еврейском театре "Шалом"; Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина; Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; Московском государственном академическом театре оперетты; Московском государственном академическом театре "Русская песня"; Московском театре Еt Cetera под руководством Александра Калягина; Московском театре кукол; Детском музыкальном театре юного актера; "Мастерской Петра Фоменко"; Московском драматическом театре на Малой Бронной; Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя; Московском театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова; Государственном академическом театре имени Моссовета; Московском театре иллюзии; Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн".

"Конкурсанты, прошедшие отбор экспертного совета, будут стажироваться в них и параллельно повышать квалификацию на базе ГИТИСа", – объяснил Фурсин.

В театрах участникам конкурса придется заниматься созданием собственного проекта, по итогам которого будет определен кадровый резерв театров Москвы, добавил глава столичного департамента. Это будущая сценическая постановка и бизнес-план по развитию театра. В частности, конкурсанты смогут поработать с наставниками из числа известных деятелей культуры.

Конкурс проводится департаментом культуры Москвы, заявки на участие подали около 400 человек из 46 регионов страны. В итоге были определены 40 наиболее перспективных кандидатов.

Культурные мероприятия пользуются большой популярностью в Москве. В 2024 году на столичных площадках было организовано свыше 2 тысяч концертов, на которых побывали около 2 миллионов человек. Кроме того, московские музыканты выступали на различных международных площадках в 25 странах мира.

