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01 апреля, 08:19

Культура

Начался образовательно-проектный этап конкурса "Таланты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начался новый этап Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Об этом рассказал глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники конкурса пройдут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также стажировку в 20 театрах столицы:

  1. Московском драматическом театре "Модерн";
  2. Экспериментально-театральном центре новой драмы "Практика";
  3. Московском музыкальном театре "Геликон-опера";
  4. Театре на Трубной;
  5. Московском академическом театре имени Владимира Маяковского;
  6. Московском еврейском театре "Шалом";
  7. Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина;
  8. Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
  9. Московском государственном академическом театре оперетты;
  10. Московском государственном академическом театре "Русская песня";
  11. Московском театре Еt Cetera под руководством Александра Калягина;
  12. Московском театре кукол;
  13. Детском музыкальном театре юного актера;
  14. "Мастерской Петра Фоменко";
  15. Московском драматическом театре на Малой Бронной;
  16. Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя;
  17. Московском театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова;
  18. Государственном академическом театре имени Моссовета;
  19. Московском театре иллюзии;
  20. Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн".

"Конкурсанты, прошедшие отбор экспертного совета, будут стажироваться в них и параллельно повышать квалификацию на базе ГИТИСа", – объяснил Фурсин.

В театрах участникам конкурса придется заниматься созданием собственного проекта, по итогам которого будет определен кадровый резерв театров Москвы, добавил глава столичного департамента. Это будущая сценическая постановка и бизнес-план по развитию театра. В частности, конкурсанты смогут поработать с наставниками из числа известных деятелей культуры.

Конкурс проводится департаментом культуры Москвы, заявки на участие подали около 400 человек из 46 регионов страны. В итоге были определены 40 наиболее перспективных кандидатов.

Культурные мероприятия пользуются большой популярностью в Москве. В 2024 году на столичных площадках было организовано свыше 2 тысяч концертов, на которых побывали около 2 миллионов человек. Кроме того, московские музыканты выступали на различных международных площадках в 25 странах мира.

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