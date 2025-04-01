01 апреля, 08:19Культура
Начался образовательно-проектный этап конкурса "Таланты"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался новый этап Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты". Об этом рассказал глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин, передает портал мэра и правительства Москвы.
Участники конкурса пройдут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также стажировку в 20 театрах столицы:
- Московском драматическом театре "Модерн";
- Экспериментально-театральном центре новой драмы "Практика";
- Московском музыкальном театре "Геликон-опера";
- Театре на Трубной;
- Московском академическом театре имени Владимира Маяковского;
- Московском еврейском театре "Шалом";
- Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина;
- Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
- Московском государственном академическом театре оперетты;
- Московском государственном академическом театре "Русская песня";
- Московском театре Еt Cetera под руководством Александра Калягина;
- Московском театре кукол;
- Детском музыкальном театре юного актера;
- "Мастерской Петра Фоменко";
- Московском драматическом театре на Малой Бронной;
- Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя;
- Московском театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова;
- Государственном академическом театре имени Моссовета;
- Московском театре иллюзии;
- Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн".
"Конкурсанты, прошедшие отбор экспертного совета, будут стажироваться в них и параллельно повышать квалификацию на базе ГИТИСа", – объяснил Фурсин.
В театрах участникам конкурса придется заниматься созданием собственного проекта, по итогам которого будет определен кадровый резерв театров Москвы, добавил глава столичного департамента. Это будущая сценическая постановка и бизнес-план по развитию театра. В частности, конкурсанты смогут поработать с наставниками из числа известных деятелей культуры.
Конкурс проводится департаментом культуры Москвы, заявки на участие подали около 400 человек из 46 регионов страны. В итоге были определены 40 наиболее перспективных кандидатов.
Культурные мероприятия пользуются большой популярностью в Москве. В 2024 году на столичных площадках было организовано свыше 2 тысяч концертов, на которых побывали около 2 миллионов человек. Кроме того, московские музыканты выступали на различных международных площадках в 25 странах мира.