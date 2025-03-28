Более 18 тыс человек посетили "Ночь театров" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодную акцию "Ночь театров", которая прошла с 27 на 28 марта, посетили свыше 18 тысяч человек. Об этом сообщил глава департамента культуры Алексей Фурсин, которого цитирует портал мэра и правительства Москвы.

Фурсин отметил, что посещаемость акции в 2025 году почти вдвое превысила прошлогодний показатель. Впервые в пространстве "Новый Манеж" был организован театральный марафон, длящийся более 12 часов.

"Ночь театров" прошла в этом году в 13-й раз и объединила 90 театров и культурных учреждений. Основной темой стали юбилеи Антона Чехова, Александра Блока, Иосифа Бродского и Олега Табакова.

Впервые в рамках акции в театре "Русская песня" состоялась творческая встреча с его худруком Надеждой Бабкиной. В "Геликон-опере" прошел театрализованный гала-концерт "Неизвестный Чайковский" с участием известных артистов.

Центральный академический театр Российской армии организовал для гостей экскурсию, билеты на которую были выкуплены за несколько минут. В Московском театре "Новая опера" имени Колобова для зрителей прошла открытая репетиция мировой премьеры балета "Кармен в моей голове".

В свою очередь, фонд развития культуры и современного искусства "Территория" провел открытую репетицию спектакля "Вафельное сердце" с участием актрисы Юлии Пересильд. Центр электроакустической музыки при Московской государственной консерватории имени Чайковского показал аудиовизуальный перформанс "Вспышка звука".

Маленькие посетители "Ночи театров" могли присоединиться к мастер-классам, подготовленным Московским планетарием и Детским музыкальным театром юного актера. Всего в рамках акции прошло 120 событий. Среди них – творческие вечера, концерты, спектакли, театральные квизы и другое.

За 2024 год московские культурные учреждения посетили 235 миллионов раз, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, многие программы и мероприятия вызвали интерес и востребованность у горожан.

Крупные события нередко объединяют столицу в единую театральную и концертную площадку под открытым небом, указал мэр и добавил, что Москва продолжит реализовывать культурные проекты.