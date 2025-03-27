Собянин: материально-техническая база еще девяти театров будет обновлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о планах по обновлению до 2030 года еще девяти театров, включая Московский театр оперетты, Театр "Эрмитаж" и Театр на Таганке.

Кроме того, продолжится формирование кадрового резерва с помощью Всероссийского открытого конкурса "Таланты", победители которого смогут в будущем занять должности худруков или директоров театров.

Мэр также не оставил без внимания поддержку театральной молодежи. Он напомнил о существовании конкурса грантов "Открытая сцена", который дает возможность получить финансирование на постановку различных представлений и работу с музыкальными проектами. Также для молодых людей организован проект "Режиссерские лаборатории", предоставляющий театральные площадки для спектаклей-эскизов.



Более того, был проведен конкурс пьес "Москва и москвичи", ключевым условием которого стало включение в основу сюжета столицы. В результате авторы трех лучших постановок смогут уже в 2025 году представить собственные спектакли на сценах главных театров города.

Всего, как рассказал градоначальник, в столице открыты около 250 театров, из них 64 – городские. По его словам, с 2013 года было завершено возведение, реконструкция и капремонт 103 зданий и помещений в 41 городском театре. Каждая реставрация сопровождалась комплексным переоснащением, уточнил он.



"Режиссеры и артисты получают качественно новые возможности для реализации своих творческих планов. Зрители это ценят – растет популярность и востребованность театров. В прошлом году столичные театры провели свыше 24 тысяч мероприятий, в том числе 259 премьер", – заключил Собянин.

В 2024 году столичные учреждения культуры посетили 235 миллионов раз. Мэр отметил, что столица остается главным культурным центром России.

Собянин добавил, что крупные события нередко объединяют весь город в единую театральную и концертную площадку под открытым небом. Москва продолжит реализацию культурных проектов.

