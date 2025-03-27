Москвичи ходят в театр ради новых впечатлений и бутерброда с рыбой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи ходят в театр ради новых впечатлений, вдохновения и бутерброда с рыбой, говорится в совместном опросе телеканала Москва 24 и фестиваля "Золотая Маска".

Интернет-опрос проводился с 19 по 25 марта 2025 года в социальных сетях телеканала. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек.

Выяснилось, что подавляющее большинство проголосовавших посещают театры, чтобы получить новые впечатления, – 41%, на втором месте – стремление приобщиться к искусству и получить вдохновение (33%), ходят в театр отдохнуть и развлечься 17%, для 5% опрошенных – это культурная традиция семьи. 1% проголосовавших посещают театр, потому что это модно, там идут нашумевшие постановки или для свиданий и встреч.

При выборе театра для москвичей важны актеры (45%) и репутация театра (19%). Немаловажна цена билетов для 18% ответивших, ориентируются на рекомендации друзей или коллег 9% проголосовавших. Известность режиссера играет роль для 3% зрителей, а возможность приобрести билеты онлайн и реклама – для 2%. Ответы близость к дому и наличие знакомых в труппе набрали по 1%.

Лидером по популярности среди москвичей стали драматические театры – их выбирают 67% опрошенных. Далее идут музыкальные театры (22%), независимые и любительские театры (4 и 3% соответственно). Одинаковое количество голосов набрали экспериментальные площадки и кукольные театры – по 2%.

При выборе постановки почти половина опрошенных – 46% – ориентируются на отзывы о спектаклях, иногда читают рецензии 26%, редко – 10%, и 15% проголосовавших никогда не читают мнения о предстоящем событии.

Из опроса стало понятно, что театр однозначно сближает – москвичи предпочитают ходить в театр с любимыми – 28%, друзьями – 19% и всей семьей – 14%. Предпочитают сопереживать героям и наслаждаться происходящим на сцене в одиночестве 22,5%. С детьми и коллегами в театр ходят 12,5 и 4% соответственно.

Кроме того, почти 36% опрошенных поддерживают традицию и предпочитают вечерний стиль при походе в театр. За смарт-кэжуал и деловой стиль проголосовали 19 и 13%. Меньше всего голосов – 9% – было отдано за коктейльный стиль. Но почти 23% опрошенных считают, что театральный этикет – это пережиток прошлого.

Посещение буфета перед спектаклем и в антракте считается традицией у настоящих театралов. 35% москвичей считают, что в театральном буфете самые вкусные – бутерброды с рыбой, на втором месте по популярности бутерброд с колбасой – 23%, бутерброды с икрой покупают порядка 18% ответивших, с сыром предпочитают 4,5%, и для 19,5% участников опроса на выбор бутерброда влияет самая низкая цена.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля по 2 июня в Москве пройдет XXXI театральный фестиваль "Золотая Маска", на котором будут представлены лучшие спектакли со всей России. В этом году зрители смогут увидеть спектакли театров из различных регионов, от Калининграда до Владивостока. В числе городов, чьи театры представят свои работы, – Улан-Удэ, Пермь, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.