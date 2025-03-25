Работники учреждений культуры Москвы посоветовали лучшие выставки и постановки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работники учреждений культуры в свой профессиональный праздник рассказали о лучших выставках и постановках в Москве. В числе мероприятий спектакль и выставка портретов, передает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала капельдинер Театра имени Моссовета Дарья Теплова, в театре недавно состоялась премьера музыкального спектакля "Щастье!".

Кроме того, жители и гости города могут посетить усадьбу Кусково, где представлена подлинная коллекция портретов "славных особ". Начальник управления мероприятий и массовых коммуникаций Государственного музея-заповедника "Останкино и Кусково" Ксения Немова отметила, что эта выставка подойдет любителям истории и биографий героев минувших эпох.

По ее словам, основанная графом Петром Шереметевым Портретная галерея – одно из ценнейших собраний живописи и подлинный раритет русской культуры XVIII века.

"Практически полностью сохранившаяся кусковская Портретная галерея на сегодняшний день остается единственной целостной коллекцией в ряду некогда существовавших подобных усадебных собраний", – пояснила Немова.

В свою очередь, гендиректор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова пригласила посетить выставку "История Москвы". Экспозиция рассказывает о жизни горожан со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки (I тысячелетие до нашей эры) до начала Великой Отечественной войны.

Сотрудница отдела центра гостеприимства парка "Зарядье" Захария Илай-Гордиенко посоветовала посетить Государственный музей – культурный центр "Интеграция" имени Островского. Здесь можно принять участие в социокультурных семинарах и мероприятиях по теме инклюзии.

О мероприятиях в театре также рассказал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, народный артист РФ Феликс Коробов.

"Совершенно невероятный, потрясающий, искренний, добрый и очень настоящий спектакль – "Женитьба Фигаро". Я видел его премьеру, и, наверное, именно с этой постановки наша большая творческая дружба с режиссером Евгением Писаревым переросла в восхищение его талантом, режиссерским умом и человеческим умением", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин вручил столичным деятелям искусства награды за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии. Мэр Москвы отметил, что культура – основа духовного содержания и идеологии России.

Мэр подчеркнул, что за 2024 год столичные культурные учреждения посетили рекордные около 250 миллионов человек. По словам главы города, такой результат – заслуга деятелей искусства.