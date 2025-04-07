В "Мосбилете" назвали самые популярные театральные постановки столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спектакль "Смерть Тузенбаха" в Театре на Бронной стал самой популярной постановкой на будущий май, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на сервис "Мосбилет".

Показ представляет собой новую интерпретацию пьесы "Три сестры", написанной Антоном Чеховым. В этой версии герои классического произведения оказываются в новом времени и обстоятельствах.

По задумке худрука театра Константина Богомолова, зрителей ожидает четырехчасовое сценическое действо с тремя антрактами и четырьмя актами. Более того, в постановке сочетаются элементы детектива, мелодрамы и документальной фантазии, что порождает стили самого Чехова, а также режиссера Квентина Тарантино и писателя Федора Достоевского.

Второе место в списке заняли "Плохие хорошие" худрука Театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева. Утонченная и остроумная комедия была поставлена по пьесе Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир".

Главную роль миссис Эрлин в ней сыграет Виктория Исакова. Она воплотит образ сильной женщины, обладающей глубокими качествами, о которой, несмотря на эти качества, ходит множество слухов.

В свою очередь, роль наивной, но решительной леди Уиндермир досталась Евгении Леоновой-Глаголевой, а лорда Дарлингтона исполнит Дмитрий Власкин. Показ сочетает в себе атмосферу викторианской эпохи и современную иронию, поднимая вопросы о природе "хороших" людей.

Тем временем в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) зрителей ждут на постановку "Евгений Онегин", ей принадлежит третье место в рейтинге. Причем она занимает особое место в репертуаре МАМТ, так как именно этот спектакль был впервые поставлен режиссером Константином Станиславским.

В новой же постановке, сохраняя психологическую глубину и детали, создатели не стали полностью повторять сюжет. Это "Онегин" XXI века, который будет близок и понятен современному зрителю.

На четвертой строчке расположился спектакль "Белые ночи" в Театре Ермоловой. В нем зрители окунутся в историю, которая могла бы произойти в любую эпоху, но именно в Санкт-Петербурге во время белых ночей.

В центре сюжета окажутся герои одноименной повести Достоевского – скромный мечтатель, который влюбляется в девушку, но остается один.

Завершает список новая интерпретация шекспировской трагедии "Гамлет" в постановке Антона Яковлева, которую покажут в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова".

Спектакль является глубоким и парадоксальным размышлением о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из людей.

Ранее в "Мосбилете" появилась услуга "Детский билет", упрощающая покупку билетов на ребенка и его проход в культурные учреждения. Для детей до 14 лет достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Система особенно удобна для родителей и педагогов, посещающих мероприятия с группами детей. Авторизоваться можно через Mos ID, что исключает ввод данных о сопровождающем.

