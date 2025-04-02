В "Мосбилете" стали доступны персональные подборки событий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Индивидуальная подборка событий по интересам теперь доступна в сервисе "Мосбилет". Она отображается на главной странице в блоке "Специально для вас", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Еженедельно в городских музеях, театрах, концертных залах и других культурных учреждениях проходят сотни мероприятий для посетителей разных возрастов, отметил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин. По его словам, "Мосбилет" поможет москвичам не только купить билеты, но и получить персональную подборку событий.

Для формирования списка мероприятий необходимо сообщить сервису о собственных интересах. Затем система покажет несколько актуальных предложений. Это могут быть спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии и другое.

Москвичи и туристы могут самостоятельно настроить список рекомендаций. Индивидуальная подборка доступна всем без ограничений, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Для получения списка мероприятий нужно в блоке "Специально для вас" нажать на кнопку "Настроить подборку рекомендаций" и в предложенном перечне выбрать интересующие события.

Для некоторых категорий мероприятий можно указать направление. Например, пользователь в разделе "Выставки" может уточнить тематику – живопись, современное искусство или фотография. В категории "Спорт" можно выбрать интересные спортивные соревнования. Сервис проанализирует предпочтения и создаст подборку с учетом заданных параметров.

Также в ближайшее время в "Мосбилете" появится возможность купить билеты на детей до 14 лет по упрощенной схеме. Взрослому нужно будет внести собственные данные в полном объеме. Для покупки билетов детям необходимо будет указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения.