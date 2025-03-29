В "Мосбилете" появится возможность упрощенного оформления детских билетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В ближайшее время в городском сервисе "Мосбилет" появится возможность приобрести билеты на детей до 14 лет по упрощенной схеме. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказали в пресс-службе департамента культуры столицы.



По словам представителей ведомства, соответствующий запрос поступает от москвичей, которые приобретают билеты на культурные мероприятия в рамках пилотного проекта по реализации обновленных правил их покупки и посещения театров, концертов и выставок.

"Дети до 14 лет, как правило, посещают театры и концертные залы в сопровождении взрослых – родителей или педагогов. Прорабатываем возможность упрощенного оформления детских билетов для таких случаев в городской системе "Мосбилет" и в ближайшее время ее реализуем", – приводит ведомство слова главы департамента Алексея Фурсина.



Он пояснил, что после обновления при оформлении билетов через "Мосбилет" взрослому необходимо будут внести собственные данные в полном объеме, а для покупки билетов детям можно будет указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения.

При этом уже на самом мероприятии посетители должны будут показать только те документы, которые подтверждают личность взрослого сопровождающего, а документы на детей не потребуются.

Между тем в сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок. Чтобы купить их для кого-то другого, нужно поставить соответствующую отметку в электронной форме, при этом указывать данные получателя необязательно.