В сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут приобрести в подарок билет на концерт или спектакль – такая опция появилась в сервисе "Мосбилет" на портале мэра и правительства Москвы. Ранее оформить подарочный сертификат можно было только на официальных сайтах учреждений и билетных агрегаторов.

Новая услуга касается мероприятий, которые пройдут с 15 марта. Их посещение будет организовано по новым правилам, установленным для театров и концертных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы.

"Когда мы ввели покупку билетов с указанием персональных данных, у многих пользователей возникал вопрос, как подарить билет человеку, если не знаешь данные его документа. Чтобы этот процесс стал комфортнее, в дополнение к подарочным сертификатам мы сделали подарочные билеты, доступные к покупке через сервис "Мосбилет", – сказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Чтобы приобрести билет в подарок, нужно поставить соответствующую отметку в электронной форме, при этом указывать данные получателя необязательно. Вместе с тем пользователь может добавить пожелание и запланировать дату и время отправления билета.

После оплаты ссылка на билет будет отправлена по электронной почте на адрес, указанный покупателем. Прежде чем перейти по ссылке, следует удостовериться в том, что она начинается с адреса bilet.mos.ru, и обратить внимание на наличие значка безопасного соединения в виде замочка. Когда получатель перейдет по ней, ему нужно будет ввести свои имя, фамилию и данные документа из утвержденного списка.

Если у получателя есть Mos ID, он имеет возможность привязать билет к своему аккаунту на портале mos.ru. В этом случае вводить информацию вручную и предъявлять документ на входе в концертный зал не понадобится – достаточно показать QR-код билета из мобильного приложения "Моя Москва", "Мой id" или "Госуслуги Москвы".

Кроме того, в сервисе "Мосбилет" предусмотрена возможность передать билет другому человеку, если покупатель по каким-либо причинам не может пойти на представление. Это можно сделать не позднее чем за один час до начала мероприятия, при этом каждое учреждение может устанавливать свои правила.

Для передачи билета пользователь должен зайти в личный кабинет на портале mos.ru, открыть раздел "Билеты", выбрать нужный и нажать на кнопку "Передать". После этого нужно ввести информацию о новом посетителе и его электронную почту.

Кроме того, ссылку на билет можно скопировать и отправить получателю самому, например в мессенджере. Отправить билет также можно в виде pdf-файла. В этом случае новый гость может привязать билет вручную, добавив его номер и ПИН-код в разделе "Билеты" в личном кабинете на mos.ru.

Сервис "Мосбилет" на портале mos.ru заработал в марте. В нем можно купить билеты в культурные столичные учреждения без комиссии. Кроме того, платформа поможет выбрать мероприятия под конкретные интересы и форматы, а также предоставит индивидуальные подборки событий для пользователя.

Ранее директор Театра на Трубной Станислав Нечаев рассказал, что сервис "Мосбилет" сделал покупку билетов на мероприятия в столичные культурные учреждения более прозрачной и честной, повысив уровень защиты от мошенников.