Сервис по продаже билетов "Мосбилет" заработал на портале mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На mos.ru заработал сервис по продаже билетов "Мосбилет", на котором можно купить билеты в культурные столичные учреждения без комиссии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый сервис позволит приобрести билеты в музеи, театры, концертные залы. Кроме того, платформа поможет выбрать мероприятия под конкретные интересы и форматы, а также предоставит индивидуальные подборки событий для пользователя.

"Также, приобретая билеты на "Мосбилете" с использованием Mos ID, москвич может пройти в театр или концертный зал по QR-коду из городских приложений, показывать билет или документ при этом не потребуется", – рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

В сервисе можно купить билет с использованием Mos ID при полной или стандартной учетной записи на портале mos.ru. Благодаря этому способу вся необходимая информация в полях заполнится автоматически. Таким образом, покупателю не придется вводить фамилию, имя, отчество, контактные данные и информацию о документе, удостоверяющем личность.

В поле выбора документа можно оставить значение по умолчанию при способе Mos ID. Однако если у пользователя упрощенная учетная запись, то ему придется самостоятельно ввести информацию о документе.

Также в сервисе можно оформить несколько билетов, если мероприятие хочет посетить семья или компания. В таком случае для каждого билета надо будет внести индивидуальные данные. Однако пользователь может внести информацию о членах своей семьи в личный кабинет на сайте mos.ru, что упростит ввод информации и позволит ему не заполнять поля повторно.

Купленные билеты москвич сможет посмотреть в личном кабинете на mos.ru и мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой ID". Если пользователь приобрел билет по Mos ID, он может показать контролеру QR-код билета в указанных приложениях.

Новые правила приобретения билетов действуют на спектакли и концерты, которые пройдут в столице с 15 марта на площадках, находящихся в ведомстве столичного департамента культуры. Согласно им, посетить мероприятие можно будет по документу из утвержденного перечня.

Вернуть билет, приобретенный через систему "Мосбилет", можно будет в личном кабинете на сайте mos.ru или по ссылке из письма с билетом, которое придет на электронную почту. Однако если билет был куплен в кассе или на сайте коммерческого билетного оператора, то процедура возврата будет зависеть от правил конкретного оператора или организации.

Ранее директоры столичных театров рассказали, что в столице наблюдается стабильный спрос на билеты в театр. Как отметил генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) Андрей Борисов, новые правила продажи билетов не сказались на интересе москвичей к постановкам.