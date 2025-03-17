Новые правила покупки билетов на спектакли в Москве не сказались на их посещаемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые правила посещения театров и концертных площадок, которые начали действовать в Москве с 15 марта, не сказались на их посещаемости. Пилотный проект уже получил положительные отзывы первых участников, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для приобретения билетов и прохода на мероприятия необходимо предъявить идентифицирующий личность документ из утвержденного перечня. Новые правила призваны повысить уровень безопасности и комфорта зрителей, а также исключить мошенничество с покупкой билетов.

"Мы рекомендуем на этапе адаптации к новым правилам приходить немного заранее – за 30–40 минут до начала, чтобы своевременно пройти контроль, оставить в гардеробе верхнюю одежду и с комфортом разместиться в зрительном зале. Мы продолжим следить за эффективностью реализации новых правил", – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В первый день действия новых правил состоялось около 150 культурных событий. Специалисты не зафиксировали каких-либо инцидентов. Все мероприятия начинались вовремя или с небольшой стандартной для культурных учреждений задержкой, которая не превышала 5–10 минут.

Между тем в сервисе "Мосбилет" на mos.ru теперь можно приобрести билеты в подарок. Чтобы купить их для кого-то другого, нужно поставить соответствующую отметку в электронной форме, при этом указывать данные получателя необязательно.

