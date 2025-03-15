В Москве не зафиксировали очередей в театры и на концерты в первый день новых правил

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Организованность зрителей позволила избежать очередей во всех московских театрах после введения новых правил их посещения, рассказал глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию. И тут, конечно, в первую очередь хотелось бы сказать слова благодарности зрителям, большинство из которых заранее подготовились к посещению, приготовили все необходимые документы", – отметил он.

Фурсин также обратил внимание, что к приему посетителей по новым правилам тщательно подготовились и сами учреждения культуры.

В рамках пилотного проекта уже состоялись первые мероприятия, которые прошли в штатном режиме. В основном это были детские спектакли. В общей сложности на этот день запланировано почти 150 спектаклей и концертов в разных учреждениях города.

В субботу, 15 марта, в силу вступил новый порядок посещения мероприятий в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры города.

В соответствии с нововведениями, при покупке билетов с посадочными местами посетители должны будут указывать данные документов. Кроме того, уже при посещении учреждения нужно будет предъявить этот же документ.