Около 150 культурных событий прошло в Москве в первый день новых правил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 150 культурных событий прошло в Москве в первый день действия новых правил посещения театров и концертных площадок. При этом специалисты не зафиксировали каких-либо инцидентов, рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

"Приятно удивлены, честно говоря, как прошел первый день в рамках пилотного проекта", – отметил он, добавив, что ситуацию на местах мониторили пристально.

По данным Фурсина, все мероприятия начинались вовремя, или с небольшой стандартной для культурных учреждений задержкой, которая не превышала 5–10 минут.

Глава департамента также обратил внимание на уровень подготовки театров и концертных площадок столицы. Кроме того, он высоко оценил сознательность зрителей, отметив, что они четко следовали новым инструкциям.

"Сегодня нас ждет еще 140 концертов, представлений и спектаклей. Часть утренних мероприятий для маленьких зрителей уже прошли, также без каких-либо затруднений", – резюмировал Фурсин.

Новый порядок посещения мероприятий в театрах и на концертных площадках столицы, которые подведомственны департаменту культуры города, вступил в силу в субботу, 15 марта.

В соответствии с нововведениями, при покупке билетов с посадочными местами посетители должны будут указывать данные документов. Кроме того, уже при посещении учреждения нужно будет предъявить этот же документ.