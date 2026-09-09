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09 сентября, 14:30

Экономика

В России хотят зарегистрировать товарный знак Harry Potter

Фото: legion-media.com/Robert Garrigus

Американская кинокомпания Warner Bros. Entertainment подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Harry Potter. Документы поступили в ведомство в сентябре 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу федеральной службы.

Заявку распространяют на широкий перечень товаров и услуг. Под брендом Harry Potter планируют выпускать косметику, украшения, аксессуары и посуду, а также продавать продукты питания и напитки, в том числе пиво. Кроме того, речь идет об оказании рекламных услуг.

В 2022 году Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount приостановили поставки своих фильмов в кинотеатры России.

Ранее кинокомпания HBO выпустила расширенный трейлер сериала "Гарри Поттер". Премьера первого сезона состоится 25 декабря на HBO Max, после чего раз в неделю до 12 февраля будут выходить новые серии. Бюджет проекта оценивают в 1 миллиард долларов.

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