В сервисе "Мосбилет" появилась услуга для упрощенной покупки детских билетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Услуга "Детский билет" появилась в сервисе "Мосбилет". Она позволит упростить для москвичей процесс покупки билетов на ребенка и его проход в культурное учреждение, передает портал мэра и правительства столицы.

После начала работы этой услуги вносить все необходимые данные для оформления билетов через сервис должен будет только сопровождающий взрослый. При этом для детей до 14 лет нужно будет указывать только фамилию, имя, отчество и дату рождения. Кроме того, при посещении культурных мероприятий для подтверждения билета посетителей не будут просить показывать документы на ребенка.

"В ведении столичного Департамента культуры находится 16 детских театров. Большинство московских театров и концертных организаций в своем репертуаре имеют множество постановок для юных гостей. Учреждения обратились к нам с запросом от зрителей упростить систему прохода детей на культурные мероприятия", – приводит портал слова министра правительства Москвы, главы столичного Депкульта Алексея Фурсина.

При этом особенно удобной новая система станет для родителей или педагогов, которые посещают культурные учреждения с группами детей. Покупка билетов на ребенка до 14 лет будет требовать лишь простановки соответствующей отметки и заполнения необходимых полей, отметил замруководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Вместе с тем авторизация через Mos ID позволит еще сильнее упростить приобретение билета для сопровождающего взрослого, поскольку в таком случае он не должен будет вводить информацию о себе и данные своего документа вручную.

Купленные для детей билеты будут направлены на указанную электронную почту сопровождающего, а также отобразятся в личном кабинете пользователя на mos.ru. Билет можно будет распечатать, однако продемонстрировать его контролеру можно и в электронном виде.

Ранее в "Мосбилете" появилась индивидуальная подборка событий по интересам. Для формирования списка мероприятий необходимо сообщить сервису о своих вкусах. Затем система покажет несколько актуальных предложений. Это могут быть спектакли, концерты, выставки, лекции, экскурсии и другое.