Гендиректор МХАТ им. Горького Кехман покинул пост

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман покинул свой пост, соответствующий приказ министерства культуры РФ есть в распоряжении ТАСС.

В документе ведомства прописано, что с Кехманом прекращен трудовой договор от 28.10.2021 № 01-281021-09.03-40.

В июле этого у экс-директора МХАТ проводился обыск. По данным СМИ, следственные мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра. Отмечалось, что по этому делу также проходят еще несколько лиц.

Позже Кехману предъявили обвинение в растрате. Он был отпущен под подписку о невыезде.

Также известно, что он задолжал по кредитам около 18 миллиардов рублей. В отношении Кехмана отрыты 8 исполнительных производств, 6 из них касаются задолженности по кредитным платежам, 2 – по исполнительному делу.

