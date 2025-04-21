Суд арестовал курского экс-депутата Васильева, обвиняемого в растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы заключил под стражу до 19 июня бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, которого обвиняют в растрате средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Васильеву более мягкой меры пресечения. Адвокат экс-депутата Курской облдумы, настаивая на домашнем аресте для своего подзащитного, указывал, что Васильев участвовал в спецоперации, а срок действия его загранпаспорта уже истек.

Сам Васильев лишь частично признал вину, так как не был согласен с формулировками предъявленного ему обвинения. При этом, по данным ТАСС, растрачены были средства, которые выделялись на возведение фортификационных конструкций в Курской области.

Васильев был задержан 20 апреля. За несколько дней до этого он вместе с гендиректором "КТК сервис" Андреем Воловиковым дал показания на экс-главу Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Дедова и Смирнова обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. При этом свою вину они не признали.

