ТАСС: экс-депутат Курской облдумы Васильев задержан

Фото: kurskduma.ru

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев задержан по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В понедельник, 21 апреля, следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.

По словам источника, сейчас с экс-депутатом проводятся следственные действия.

Ранее Васильев и гендиректор "КТК сервис" Андрей Воловиков дали показания на бывшего главу Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, арестованных по делу о хищении свыше 1 миллиарда рублей при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Дедов и Смирнов были задержаны 16 апреля. Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. При этом они не признали свою вину в мошенничестве.