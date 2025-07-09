ТАСС: правоохранители начали обыски у директора МХАТ Кехмана

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного дела у директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

"С ним (Кехманом. – Прим. ред.) работают", – сказал собеседник агентства.

Второй источник также подтвердил проведение следственных действий. По его словам, никакого процессуального статуса у директора МХАТ нет.

Как сообщает источник газеты "Известия", к Кехману пришли с обысками по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены театра. Кроме того, по делу якобы проходят еще несколько неустановленных лиц.

"Как уточняет источник, Кехман не задержан и выступает по делу в статусе свидетеля", – говорится в публикации.

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