ТАСС: правоохранители начали обыски у директора МХАТ Кехмана

09 июля, 16:17Происшествия
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного дела у директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.
"С ним (Кехманом. – Прим. ред.) работают", – сказал собеседник агентства.
Второй источник также подтвердил проведение следственных действий. По его словам, никакого процессуального статуса у директора МХАТ нет.
Как сообщает источник газеты "Известия", к Кехману пришли с обысками по делу о присвоении и растрате при реконструкции сцены театра. Кроме того, по делу якобы проходят еще несколько неустановленных лиц.
"Как уточняет источник, Кехман не задержан и выступает по делу в статусе свидетеля", – говорится в публикации.
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