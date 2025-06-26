Правоохранители начали обыски в администрации Сургута

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В администрации Сургута начались обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

До этого в социальных сетях и местных СМИ распространилась информация, что силовики проводят обыск в администрации якобы в связи с задержанием одного из сотрудников.

Пресс-служба отметила, что правоохранители проводят соответствующие мероприятия согласно действующему законодательству. Власти Сургута активно сотрудничают со следственными органами и содействуют им.

Следственное управление Следственного комитета по Югре пока не прокомментировало данную ситуацию.

Ранее стало известно об обысках в здании администрации главы и правительства Дагестана. По информации СМИ, они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова.

Спустя некоторое время чиновника задержали, а Генпрокуратура РФ подала гражданский иск против госсекретаря Дагестана.

В ответчиках иска фигурирует сам Магомедов, его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании "МСБ Холдинг" и "Транс Тек". При этом иск является антикоррупционным.