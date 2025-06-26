Суд назвал антикоррупционным иск Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана и его детям

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Гражданский иск, который Генпрокуратура РФ подала к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, является антикоррупционным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву.

"Судом 23 (июня. – Прим. ред.) принят к производству антикоррупционный иск замгенпрокурора к Магомедову и другим", – сказала собеседница.

В судебной карточке иска уточнялось, что в ответчиках фигурирует сам Магомедов, его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы, а также компании "МСБ Холдинг" и "Транс Тек".

Об обысках в здании администрации главы и правительства Дагестана стало известно 25 июня. По данным СМИ, они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против чиновника.

Позже Магомедова задержали. Подробности расследования не уточнялись, а власти региона попросили журналистов воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверной информации.

