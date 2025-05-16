МВД и ФСБ раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк указала, что схемы злоумышленников, которые были задержаны в Рязани и Новосибирске, были похожи. Они регистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ", где анонсировали мероприятия, которые на самом деле не проводились. Однако деньги, полученные от продажи билетов, мошенники присваивали себе.

Сотрудники МВД и ФСБ России выяснили, что бывший заведующий отделом одного из рязанских музеев в период с апреля 2023 года по май 2024-го продавал через посредников билеты от имени держателей "Пушкинских карт" и обеспечил их фиктивное гашение на входе в учреждение.

Для присваивания средств, которые должны были поступать на счет музея, мужчина зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) своих родных и знакомых. С ними он подписал подложные контракты на оказание услуг по проведению культурных мероприятий. В результате более 10 миллионов рублей были обналичены и переданы злоумышленнику.

Аналогичным образом, как указала Волк, действовали трое задержанных граждан в Новосибирске, которые похитили с мая по июль 2022 года свыше 22,5 миллиона рублей. Они продавали билеты на экскурсии, стоимость которых составляла примерно 4 тысячи рублей. Но на деле мероприятие не проводилось, а полученные от продаж билетов деньги злоумышленники расходовали на личные нужды.

Во время обысков по местам жительства задержанных были изъяты деньги, банковские карты, средства связи, компьютерная техника и иные предметы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве были задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". По версии СК, в 2023 году один из фигурантов привлек своего знакомого, который работал в киноконцертном зале "Эльдар".

В результате они отправили заявку от лица концертной площадки, а после заключили договор на исполнение одним из злоумышленников музыкальных композиций на указанном мероприятии. Злоумышленники представляли в профильное ведомство ложные данные о проведении события, на основании которых похитили более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

