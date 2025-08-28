ТАСС: экс-директор Театра сатиры Агаев задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Бывшего директора Московского академического Театра сатиры Мамедали Агаева задержали по подозрению в мошенничестве в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, Агаева доставили в управление внутренних дел по ЦАО МВД РФ по Москве для проведения следственных действий. Против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, бывший руководитель одного из крупнейших театров Москвы подозревается в хищении бюджетных средств. По ее словам, задержанный действовал вместе с соучастниками, личности которых устанавливаются.

По данным Волк, фигурант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего заключал фиктивные договоры с возглавляемым им культурным учреждением. Согласно представленным документам, он якобы создал несколько сценариев спектаклей, а права на них передал театру. В результате мошеннической схемы злоумышленник получал доход в размере 4% от кассовых сборов десятков спектаклей.

Ранее директору МХАТ имени М. Горького и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману было предъявлено обвинение в растрате. По данным СМИ, речь идет о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра. По этому делу также проходят еще несколько лиц.

Кроме того, выяснилось, что Кехман задолжал по кредитам около 18 миллиардов рублей. Журналисты указали, что в отношении директора МХАТ открыты восемь исполнительных производств, при этом шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два – по исполнительному делу.