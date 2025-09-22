Около 300 премьерных спектаклей представят в Москве в новом сезоне

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

В ходе нового театрального сезона в столице представят около 300 премьерных спектаклей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главу департамента культуры Москвы Алексея Фурсина.

Он напомнил, что в сентябре большая часть театров и концертных залов открывают новый сезон, при этом многие коллективы возвращаются в это время с гастролей и активных выступлений на уличных площадках Москвы.

"После Дня города завершается летний сезон и работа объектов летней инфраструктуры в парках. И сразу же (это требует достаточно большого количества времени) начинается подготовка к зимнему сезону и новогодним праздникам", – отметил Фурсин.

Однако полностью театральный сезон можно считать открытым только тогда, когда проходит последний сбор труппы. В частности, 1 октября с каникул вернется театр "Современник". К настоящему моменту новый сезон открылся в зале "Зарядье" и Московском международном доме музыки.

По словам Фурсина, за первые шесть месяцев 2025 года театры Москвы посетили порядка 2,7 миллиона человек. За тот же период 2024-го этот показатель составил менее 2,5 миллиона посетителей. Выручка в течение этого периода выросла почти на 13%.



"Посещаемость театров превысила 5 миллионов, а в сезоне 2023–2024 этот показатель был только 4,7 миллиона. То есть можно уверенно говорить о том, что наши учреждения адаптировались к новым правилам, зрители тоже приспособились к ним", – добавил глава департамента, прокомментировав результаты ввода новой системы оплаты билетов.

Он уточнил, что билеты на востребованные спектакли все еще раскупают за несколько месяцев до начала. При этом на мероприятиях, которые не имеют такого же успеха у зрителей, может встречаться неполная заполняемость зала.

Тем не менее столичные власти не планируют вмешиваться в творческую часть работы театров, чтобы решить проблему в отношении неуспешных спектаклей. Фурсин подчеркнул, что для этого есть профессиональные худруки, директора и театроведы. Хотя, по его мнению, прямая связь между хорошим контентом и экономическими показателями театра действительно есть.

"А вот их мы постоянно анализируем: посещаемость, продажи билетов, выручку. Если есть отрицательная динамика или в целом неудовлетворительные показатели, разбираемся в причинах, ищем пути решения. Они могут быть абсолютно разными", – указал он.

В частности, некоторые кадровые изменения были продиктованы необходимостью решить проблему низкой посещаемости и небольших продаж билетов. При этом власти Москвы работают и над привлечением новой аудитории в учреждения. Например, этому поспособствовал фестиваль "Театральный бульвар".

"Мы вряд ли сможем в точности посчитать, сколько зрителей фестиваля в итоге придут в наши театры в холодное время года, но видим интерес к постоянному репертуару у зрителей", – рассказал глава столичного департамента.

Вместе с тем Фурсин обратил внимание, что театр "На Покровке" вошел в новый сезон с новыми руководителями. Также он ознаменуется большим количеством круглых дат – Театр Ермоловой открыл свой 100-й по счету сезон, МТЮЗ отметил 105-летие, а "Современник" – 70 лет.

Юбилеи будут у Театра на Малой Бронной, а также у "Новой Оперы", Театра на Покровке, "Практики". Уже этой осенью исполняется 95 лет Московскому театру кукол, 75 лет Театру имени Пушкина и 50 лет театру "Русская песня".

Кроме прочего, москвичей и гостей столицы ждут концерты Владимира Спивакова, Хиблы Герзмавы, Дениса Мацуева, Александра Рудина, Игоря Бутмана, а зал "Зарядье" готовит фестиваль "Московское барокко", посвященный 270-летию Моцарта.

Также Фурсин заявил, что можно считать открытым новый музейный сезон. Стартовой он призвал считать выставку "Образ Москвы в русском искусстве", которая была открыта на ВДНХ. В ее рамках горожане и гости столицы могут увидеть 115 уникальных экспонатов.

"В декабре этого года в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Ткань времени" – совместный проект с Национальным музеем ремесел Дели. В Мультимедиа Арт музее уже во второй раз начнет свою работу Международная биеннале "Искусство будущего". На более далекую перспективу прорабатываем совместные проекты с музеями Латинской Америки, Африки, Китая", – перечислил глава департамента.

Кроме того, опасения родителей по поводу творческого образования детей в Москве и возможного закрытия детских школ искусств не подтвердились. В текущем учебном году до вступительных испытаний было допущено даже больше детей, чем в прошлом: около 30 тысяч ребят.

"Из них свыше 22 тысяч заявлений было подано на предпрофессиональные программы для тех, кто настроен в будущем связать свою жизнь с выбранным направлением, и более 8 тысяч – на общеразвивающие", – указал Фурсин.

Свыше 6 тысяч учеников выбрали специализацию "фортепиано", также в числе популярных направлений оказались живопись, хоровое пение, обучение игре на гитаре и скрипке.

Вместе с тем впервые в 2025 году в Москве выделили гранты мэра на обучение в сфере культуры и искусства. Столичные власти готовы на 100% компенсировать стоимость обучения по творческим специальностям. При этом нет никаких жестких требований по трудоустройству. Власти сознательно решили отказаться от этого.

"Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы наиболее талантливые, компетентные, целеустремленные выпускники творческих вузов приходили работать в наши культурные учреждения. Но это должно быть самостоятельное решение молодого специалиста, а не какая-то повинность за выданные ранее деньги", – добавил Фурсин.

По его словам, было важно поддержать талантливых выпускников детских школ искусств, которым не хватило баллов для поступления на бюджет. Часто это связано с ошибками в общих дисциплинах на ЕГЭ, волнением во время экзаменов и так далее. Если абитуриент не может оплатить стоимость платного обучения, то он выбирает другие специальности, часто не связанные с культурной сферой.

"Выделяя такому студенту грант на образование, мы помогаем ему продолжить заниматься именно тем направлением, о котором он мечтал", – добавил глава департамента.

Также специалисты провели модернизацию Зала имени Светланова, а в "Зарядье" благоустроили общественные зоны и закулисье. При этом свой первый полноценный сезон открывают Театр "Мастерская "12" и Культурный центр "Москвич", которые были открыты весной после масштабной реконструкции. Кроме того, первый спектакль пройдет на обновленной исторической сцене Театра Олега Табакова.

"Наша задача сделать так, чтобы пребывание в наших культурных учреждениях было комфортным и увлекательным для посетителей независимо от свежести проведенной реставрации или ремонта. Поэтому приглашаю зрителей во все наши театры, культурные центры, концертные залы, кинотеатры", – резюмировал Фурсин.

Ранее москвичам рассказали, что с помощью сервиса "Мосбилет" можно посетить премьеры сразу шести спектаклей. В их число входят спектакль "Буря", постановка "Натан Мудрый", комедийная постановка "Ревизор", спектакль "Маддалена" и "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя", а также постановка "Женитьба Бальзаминова".

