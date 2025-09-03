Премьеры шести спектаклей можно посетить осенью с помощью "Мосбилета"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьеры шести спектаклей можно посетить осенью с помощью сервиса "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Он позволяет приобрести билеты на любые мероприятия в городских культурных учреждениях без дополнительных наценок и комиссий как для личного пользования, так и в качестве подарка.

Функционал сервиса постоянно расширяется. Пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru могут покупать билеты без необходимости ввода персональных данных.

Причем для посещения мероприятия достаточно предъявить контролеру QR-код цифрового билета, при этом бумажный документ не требуется. Также в сервисе доступны персональные подборки мероприятий.

Например, 9 и 30 сентября, а также 1 и 30 октября в Театре имени Пушкина пройдет спектакль "Буря". Зрителям представят одну из последних пьес Уильяма Шекспира. В центре сюжета – изгнанный герцог Просперо, который жаждет мести брату за предательство. Используя магические силы духа Ариэля, он вызывает разрушительную бурю. Главные роли исполнят Владимир Майзингер, Александра Урсуляк и другие актеры.

В свою очередь, 13 и 14 сентября, а также 3 и 11 октября в театре "Шалом" покажут постановку "Натан Мудрый". Режиссер Петр Шерешевский создал яркий спектакль, который затрагивает темы толерантности и религиозных конфликтов в Иерусалиме XII века во время Третьего крестового похода. Сценарий был написан драматургом Семеном Саксеевым на основе последней пьесы Готхольда Эфраима Лессинга.

Главным героем станет еврейский купец Натан. Его дочь спасает воинственный христианин, который пришел завоевать Иудейскую землю. Создатели спектакля попытались показать, как люди с разными убеждениями могут найти общий язык и жить в мире.

Тем временем 4 и 5 октября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова" горожан ждет комедийная постановка "Ревизор". Режиссер Владимир Панков представил саунд-драму по произведению писателя Николая Гоголя. Действие разворачивается в пространстве старинного театра со свечным освещением и настоящей суфлерской будкой на авансцене. В главных ролях – народные артисты России Сергей Гармаш и Елена Яковлева.

Еще одним спектаклем, билеты на который можно купить с помощью "Мосбилета", станет "Маддалена". Первая премьера сезона пройдет в театре "Геликон-опера" 9–12 октября.

В камерном формате, с участием всего трех артистов и оркестра, зрители увидят оживший сюжет оперы композитора Сергея Прокофьева. Режиссер Илья Ильин создал трагическую историю с детективными нотками. За дирижерским пультом – лауреат премии правительства Москвы Валерий Кирьянов.

Также горожан приглашают 4, 25 и 26 октября, 1, 9 и 28 ноября в театр "Модерн" на спектакль "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя". Постановка, основанная на научно-фантастическом рассказе писателя Дэниела Киза, уже 11 лет пользуется успехом в Российском академическом молодежном театре.

Режиссер, желая продолжить историю любимых героев, перенес действие в современный мир, где уже взрослый Чарли сталкивается с новыми вызовами и реалиями. Пьеса для спектакля написана драматургом Мариной Сулчани.

Последней в списке оказалась постановка "Женитьба Бальзаминова" в театре "Современник". Показы состоятся 28 и 29 ноября. В интерпретации произведения драматурга Александра Островского режиссер Сергей Газаров представил главного героя как русского Дон Кихота – философа и романтика, мечтающего о мире, где богатые смогут жениться на бедных.

Режиссер подчеркнул, что это история о том, как каждый человек может создать свою вторую жизнь в своем воображении. В спектакле участвуют Георгий Вицин, Мария Ситко, Иван Стебунов и Алена Бабенко.

Ранее в "Мосбилете" стала доступна новая функция, позволяющая оформлять билеты на мероприятия еще быстрее и удобнее. Данные зрителя заполняются уже после покупки, если билет нужно приобрести срочно, а документов под рукой нет.

Нововведение касается только посещения концертов и спектаклей. При оформлении билета достаточно отметить в специальной графе, что данные будут внесены позже, и добавить их в удобное время.

