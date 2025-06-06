06 июня, 07:30Культура
Опция отложенного заполнения данных стала доступна в сервисе "Мосбилет"
Оформлять билеты на мероприятия в столице теперь можно еще быстрее и удобнее. В сервисе "Мосбилет" стала доступна новая функция. Она позволяет заполнить данные зрителя уже после покупки, если билет нужно купить срочно, а документов под рукой нет.
Нововведение касается только посещения концертов и спектаклей. При оформлении билета достаточно отметить в специальной графе, что данные будут внесены позже, и добавить их в удобное время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.