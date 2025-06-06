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Новости

06 июня, 07:30

Культура

Опция отложенного заполнения данных стала доступна в сервисе "Мосбилет"

Опция отложенного заполнения данных стала доступна в сервисе "Мосбилет"

Фестиваль "Театральный бульвар" представит спектакли ко Дню рождения Пушкина

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Оформлять билеты на мероприятия в столице теперь можно еще быстрее и удобнее. В сервисе "Мосбилет" стала доступна новая функция. Она позволяет заполнить данные зрителя уже после покупки, если билет нужно купить срочно, а документов под рукой нет.

Нововведение касается только посещения концертов и спектаклей. При оформлении билета достаточно отметить в специальной графе, что данные будут внесены позже, и добавить их в удобное время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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