Опция отложенного заполнения данных стала доступна в сервисе "Мосбилет"

Оформлять билеты на мероприятия в столице теперь можно еще быстрее и удобнее. В сервисе "Мосбилет" стала доступна новая функция. Она позволяет заполнить данные зрителя уже после покупки, если билет нужно купить срочно, а документов под рукой нет.

Нововведение касается только посещения концертов и спектаклей. При оформлении билета достаточно отметить в специальной графе, что данные будут внесены позже, и добавить их в удобное время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.