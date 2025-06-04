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04 июня, 14:07

Культура

Сказку "Волшебник Изумрудного города" поставят в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"; режиссер – Игорь Волошин; производство – Централ Партнершип, CGF, Газпром-Медиа, Кинослово, Студия Тритэ

Симфоническую сказку "Волшебник Изумрудного города" представят в рамках проекта "Лето в Москве" в "Зале "Зарядье" – детям" 22 июня. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе концертного зала.

Представление состоится в рамках III Летнего музыкального фестиваля. Дети смогут увидеть песочную анимацию. В качестве чтеца на сцену выйдет артист Владимир Кошевой, а песочную анимацию покажет Лилия Чистина.

По словам Кошевого, режиссером сказки стал Константин Рычков. При помощи музыки Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского он покажет драматургию текста.

В направлении "Зал "Зарядье" – детям" проходят концертные программы для всей семьи. В афишу входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, симфонические, органные и джазовые концерты.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное "Лету в Москве". Горожане смогут выбрать наиболее интересные темы и форматы мероприятий. Участники определят самые популярные направления событий из 14 вариантов, в которые включены история, музыка, кино, спорт, благотворительность, экология.

"Лето в Москве" охватит более 400 площадок по всему городу

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Сюжет: Лето в Москве
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