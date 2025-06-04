Горожане выберут самые популярные темы и события проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное "Лету в Москве". Горожане выберут наиболее интересные темы и форматы мероприятий, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Участники опроса определят самые популярные направления событийной программы из 14 вариантов. Среди них – история, музыка, кино, спорт, благотворительность, экология", – отметила она.

В каждой категории участникам предстоит отметить мероприятия, которые они планируют посетить. Например, для любителей литературы пройдут лекции на Сретенском бульваре и художественные чтения в усадьбе Воронцово, парке "Фили" и на других площадках.

Также в Москве состоятся благотворительные события, в числе которых акция "Москва помогает" и фестиваль "Город неравнодушных". В рамках мероприятия гости смогут купить авторские игрушки, посуду, свечи и другие товары, чтобы поддержать подопечных некоммерческих организаций.

Любители истории смогут оценить экскурсии проекта "Наследие вокруг нас", фестивали "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы". Кроме того, в рамках опроса будут определены мероприятия в категориях гастрономии, моды и красоты, семьи и детей, танцев и других.

Ранее в столице впервые стартовал фестиваль "Ледяной московский чай". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве". До 14 сентября в фестивале примут участие свыше 500 кафе и ресторанов Москвы, которые предложат клиентам свои версии охлажденного напитка, вдохновленного местными чайными традициями – от чая со смородиной до чая с манго и личи.

