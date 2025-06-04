Гостей фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" ждут спектакли и концерты

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве" можно увидеть театральные постановки и концерты. Гостей ждет свыше 350 часов выступлений, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Масштабный рыбный рынок фестиваля находится на Школьной улице. Здесь гости и жители Москвы смогут увидеть выступления музыкальных коллективов, а также спектакли на морскую тему.

В пятницу, 6 июня, в 15:00 театр "Дамы" представит спектакль "Истории мореплавателей". В 16:00 зрители увидят "Шоу морячки", а в 19:00 группа Black Cupro сыграет авторские композиции. Кроме того, здесь можно посмотреть семейный спектакль-путешествие от уличного театра LUMidea.

В субботу, 7 июня, в 15:00 состоится выступление певца и композитора Андрея Гризли. В 16:00 актеры театра "Хэппи пипл" покажут спектакль "Мир темных вод" об обитателях мирового океана.

В воскресенье, 8 июня, в 14:00 коллектив "Парабазис" представит интерактивный спектакль "Остров Буян", а в 15:00 выступит группа Goroda.

Кроме того, в четверг, 5 июня, в проезде Серебрякова выступит трио Invitation. Представление начнется в 18:00. На Святоозерской улице 6 июня в 15:00 блюз-бенд Сергея Пахомова познакомит гостей с мировыми хитами и авторскими композициями.

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут и на Городецкой улице. В четверг, 5 июня, в 15:00 там выступит московский джаз-банд "Старый добрый диксиленд" с хитами начала XX века. На следующий день в то же время в этом месте запланировано выступление коллектива Boom BrassBand.

На Волгоградском проспекте 7 июня в 14:00 гости увидят выступление трио "Назад в будущее". Их же можно будет услышать в районе Гольяново 8 июня в 18:00.

На улице Теплый Стан 6 июня в 15:00 и на улице Адмирала Руднева в 18:00, а также в районе Куркино 7 июня в 14:00 театр "Сказка из кармана" покажет спектакль для детей "Василиса Прекрасная". На Ореховом бульваре 8 июня в 14:00 гостей ждет музыкальный спектакль независимого театрального проекта Panama "Улитка и кит". Эту же постановку можно посмотреть 7 июня в 14:00 в сквере у станции метро "Некрасовка".

Также гостей фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" ждут различные мастер-классы и лекции. Посетить мероприятия можно на более чем 30 площадках во всех округах города. В рамках девятого по счету фестиваля планируется провести около 500 занятий, объединенных морской тематикой.