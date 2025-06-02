На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" проведут мастер-классы и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Различные мастер-классы и лекции ждут гостей фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетить мероприятия можно на более чем 30 площадках во всех округах города, вплоть до 8 июня. В рамках девятого по счету фестиваля планируется провести около 500 занятий, объединенных морской тематикой.

Юные горожане смогут нарисовать морских животных или подводный мир на полотнах. В этом им помогут опытные педагоги. Также молодые гости фестиваля смогут овладеть техникой рисования на скорость.

Художественные мастер-классы на Школьной улице в Таганском районе пройдут с 3 по 8 июня с 12:00 до 19:00. Они будут идти в начале каждого часа.

При этом в районе Нагатинский Затон (музей-заповедник "Коломенское") мероприятия пройдут 5 и 6 июня в 17:00 и 18:00, 7 июня – в 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00, а 8 июня – в 14:00, 15:00 и 18:00. Уроки рисования состоятся на площадках в Щукине, Северном Бутове, Люблине, Коптеве, Отрадном и других районах.

Мастер-классы "Морские жители" помогут гостям фестиваля освоить искусство оригами. Они состоятся в "Коломенском" 3, 4, 5 июня с 16:00 до 20:00, 6 июня в 13:00, 15:00, 16:00, 18:00 и 19:00, а также 7 и 8 июня в 12:00, 13:00, 15:00 и 17:00. На площадках в Коптеве, Черемушках, Щукине и Северном Бутове занятия проведут 6 июня в 13:00 и 16:00, а 7 и 8 июня в 13:00, 15:00, 17:00.

Кулинарные занятия ожидаются в районах Митино, Кузьминки, Новокосино, Очаково-Матвеевское, Свиблово, Южное Медведково 6 июня в 13:00 и 16:00, 8 июня в 13:00, 15:00, 17:00. В "Коломенском" можно посетить подобные мастер-классы 6 июня в 14:00 и 17:00, 8 июня в 14:00, 16:00, 18:00. Там юных граждан научат лепить рыбок из марципана, а затем предложат украсить их глазурью и шоколадом.

Также гостям "Москва – на волне. Рыбная неделя" помогут расписать имбирное печенье в виде рыбок. Эти уроки запланированы в районах Митино, Кузьминки, Новокосино, Очаково-Матвеевское, Свиблово, Южное Медведково 7 июня в 13:00, 15:00, 17:00. На площадке в "Коломенском" урок запланирован в этот же день в 14:00, 16:00, 18:00.

Взрослые гости фестиваля также смогут посетить лекции, которые пройдут на свыше 20 площадках. Граждане узнают об истории столичного водного узла и значении Москвы-реки для жителей мегаполиса.

Посетить лекцию можно в Люблине (6 июня в 15:00), Коптеве (5 июня в 15:00), Северном Бутове (3 июня в 15:00 и 7 июня в 14:00), Отрадном(5 июня в 18:00), Северном Медведкове (3 июня в 18:00 и 8 июня в 14:00), Тропарево-Никулине (3 и 7 июня в 18:00) и некоторых других столичных районах.

В рамках мероприятия "Секреты рыболова" посетители узнают о редких рыбах, обитающих в водоемах Москвы и Московской области, а также смогут связать рыболовный узел и приготовить поплавок для хищной рыбы.

Лекция ожидается 3 июня в 15:00 в районах Митино, Коптево, Крюково, Новокосино, Теплый Стан, Южное Медведково. В этот же день в 18:00 аналогичная встреча пройдет в Кузьминках, Куркине, Некрасовке, Отрадном, Очаково-Матвеевском, Свиблове, Северном Медведкове, Южном Бутове и Тропарево-Никулине.

Танцевальные мастер-классы пройдут в районах Южное Медведково, Вешняки, Косино-Ухтомском, Крюково, Зябликово, Митино, Новокосино, Теплый Стан 6, 8 июня в 18:00 и 7 июня в 14:00, аналогичные мероприятия ожидаются в районах Братеево и Гольяново 6 июня в 15:00, 7 июня в 18:00, 8 июня в 14:00.

Кулинарные мастер-классы от столичных шеф-поваров ожидаются на различных площадках "Москва – на волне. Рыбная неделя". Приготовить кускус с мидиями, овощами и травами можно будет 7 июня в 15:00 в районах Братеево, Гольяново, Зябликово, Крюково, Куркино.

В 17:00 здесь же будут готовить цветы из судака и баклажанов, а 8 июня в 15:00 горожане узнают рецепт трески на подложке из чечевицы с беконом. В 17:00 можно приготовить закуску из креветок с овощами в катаифи.

Вход на мастер-классы и лекции бесплатный, без предварительной регистрации. Площадки фестиваля работают по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Узнать более подробное расписание всех занятий и лекций можно на сайте фестиваля.

Также в рамках "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно купить замороженную морскую и речную рыбу, охлажденную рыбу, рыбу холодного и горячего копчения. Всего на Школьной улице горожанам предложат около 500 наименований рыбы.

В ассортименте – скумбрия, палтус, камбала, кижуч, лосось, благородный осетр, северный муксун, омуль и тихоокеанская нерка. Также посетители смогут купить икру, кету, кижуча, горбушу, печень трески и сахалинский салат из морской капусты.

