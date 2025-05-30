Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединит более 50 исторических площадок столицы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединит более 50 исторических площадок в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль начнется с 1 июня и продлится до 14 сентября. Среди 11 новых фестивальных площадок: Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева и парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках". В программе – более двух тысяч мероприятий.



В частности, в кластере "Басманный" состоится летний пленэр для любителей творчества. Гостям устроят мастер-класс по рисованию открыток пастелью, а ведущий поделится историческими фактами о богатом наследии усадьбы и парка.

В саду имени Баумана можно будет посетить летний театр и узнать больше об истории старой Москвы. Посетители встретят героев романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" и самого писателя, а также узнают истории усадеб столичного Басманного района.

1-го числа здесь будет работать уличная почтовая станция, где можно будет подписать открытку настоящим гусиным пером. В течение лета такие же станции откроются в усадьбе Васильчиковых и в усадьбе Хрущевых-Селезневых.

В этом же саду имени Баумана можно будет в интерактивном формате узнать о жизни района, познакомиться с историей литературы и искусства. Вечером здесь выступит музыкальный коллектив Limoncello Band. Гостей ждут джазовые аранжировки, инструментальная классика и современные композиции в необычном исполнении.

Исторические пикники проведут в музее-заповеднике "Царицыно". Здесь можно будет прогуляться по аллеям и узнать подробнее о поэтических произведениях. С 12:00 до 18:00 ожидаются игры на свежем воздухе: лапта, крокет, бадминтон, городки и бирюльки. Также будет доступен тир.



В Измайловском парке и музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" горожан ждут мастер-классы по флористике XIX века – участников научат составлению композиций из живых цветов и обучат делать бутоньерки. Желающие смогут присоединиться к компании хозяев усадьбы, чтобы узнать правила этикета и научиться танцевать, как в XIX веке.

Уточнить расписание и условия посещения мероприятий можно на сервисе Russpass.

В рамках проекта "Лето в Москве" в столице пройдет масштабный турнир "Герои шахматной доски: Москва". Мероприятия состоятся на более чем 40 площадках проекта. Турнир пройдет в три этапа с 1 июня по 6 сентября. Соревнования будут проходить каждое воскресенье, а в финале встретятся 40 человек – лучших определят 6 сентября.

