Москвичам рассказали, какие удивительные события ждут гостей "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы в рамка проекта "Лето в Москве" ждут фестивали, экскурсии и кинопоказы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проект "Лето в Москве" открылся 29 мая на Болотной площади. В мероприятии приняли участие представители городских ведомств, бизнесмены и журналисты.

Все три летних месяца для горожан и гостей Москвы во всех округах и районах будут проходить разноформатные мероприятия. Большинство состоятся на открытых площадках и будут бесплатными для посещения.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединит 50 исторических зданий, где состоится более двух тысяч событий. Гостям предложат театрализованные пешие экскурсии, квесты с использованием технологии дополненной реальности и многое другое.

Как рассказала представитель комитета по туризму и дирекции по организации проекта "Лето в Москве" Наталья Молочкова, разнообразие программы и широкая география обеспечивают внимание со стороны большого числа людей.

"Особенность проекта – жители сами определяют свой отдых. Все желающие – горожане, представители бизнеса, НКО – могут предложить и провести свои мероприятия, а столица бесплатно предоставляет площадку и организационную поддержку", – пояснила Молочкова.

Руководитель департамента культуры Алексей Фурсин уточнил, что для горожан и туристов откроют летние кинотеатры, лесные библиотеки, бассейны и несколько площадок цирка шапито.

Например, фестиваль "Театральный бульвар" получит статус международного, а в кинопарке "Москино" можно будет посетить ряд крупных событий. В день начала проекта, который совпадает с Днем защиты детей, в учреждениях культуры пройдет более 200 тематических мероприятий.

"Жителей и гостей столицы ждут тематические киновечера, посетить которые можно в 12 летних кинотеатрах. В этом сезоне открываем пять новых киноплощадок – в Парке 50-летия Октября, в ландшафтном парке "Митино", в зоне отдыха "Покровский берег", в парках "Ходынское поле" и "Москворецкий", – сказал Фурсин.

Проект объединит все городские мероприятия и события цикла "Московские сезоны", в числе которых фестивали "Сады и цветы", "Времена и эпохи", а также гастрофестивали "Москва – на волне. Рыбная неделя" и "Вкусы России". Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет винтажный маркет, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Также до 7 сентября на Болотной площади будет проходить фестиваль "Молодежная точка", а в кинопарке "Москино" впервые откроют творческий лагерь "Молодежь Москвы". В честь Дня молодежи в столице проведут большое количество мероприятий.

"Танцоров, музыкантов, юмористов, артистов оригинального жанра, актеров, режиссеров, продюсеров и организаторов событий ждем в творческом лагере "Молодежь Москвы". А спортсменов, участников патриотических клубов и студенческих организаций, волонтеров и молодых специалистов – в патриотическом лагере "Молодежь Москвы. Столица. Лето", – поделилась руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

По ее словам, для молодых горожан подготовили больше 800 событий.

Кроме того, столичный комитет общественных связей и молодежной политики уделит большое внимание благотворительности и мероприятию, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что многофункциональная городская площадка клуб "Москва" заработает на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Гости столицы и горожане смогут посещать клуб ежедневно с 1 июня по 7 сентября. Там организуют свыше 10 пространств.

Для спокойного отдыха на бульваре разместят шезлонги, обустроят фудкорты и поставят открытый лекторий.