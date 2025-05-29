Сюиты, концерты и симфонические сказки для детей представят в зале "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Концертные мероприятия для всей семьи будут представлены в рамках III Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье". Их подготовил проект "Зал "Зарядье" – детям", передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры, а его афиша содержит интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

В Международный день защиты детей, 1 июня, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представит прочтение сюиты "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса. В этой версии лев станет водителем школьного автобуса, антилопы встанут на самокаты, ослы станут диджеями, а черепахи – курьерами.

Аранжировка выполнена композитором Юрием Севастьяновым совместно со сценаристом Валерием Печейкиным и художником Вадимом Дуленко. В исполнении оркестра также прозвучат композиции джазового музыканта Реймонда Скотта.

В большом зале 7 июня состоится концерт "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Зрителей ждут видеопроекции, декорации и авторская анимация, а также произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Георгия Свиридова, Иоганна Штрауса и Мориса Равеля.

Слушатели в малом зале 14 июня увидят приключения Нелли Букашкиной, персонажа певицы Анны Чайковской. Симфоническая сказка "Волшебник Изумрудного города" в сопровождении Владимира Кошевого состоится в концертном зале "Зарядье" 22 июня. Горожане и гости города также увидят песочную анимацию.

Портал мэра и правительства города напомнил, что проект "Лето в Москве" является главным событием сезона, который с 1 июня объединит все самые важные мероприятия столицы. Каждый день во всех местах Москвы будут проходить различные события, большая часть из которых бесплатна.

Главным музыкальным событием лета должен стать фестиваль "Зарядье", говорится в сообщении. В программе не только опера "Борис Годунов" Модеста Мусоргского и опера "Травиата" Джузеппе Верди, но и "Царская невеста" Римского-Корсакова. Также прозвучат все номерные симфонии Чайковского.

Среди участников фестиваля – симфонические оркестры Мариинского и Большого театров, Московский государственный академический симфонический оркестр, хор и солисты Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в рамках проекта "Музыка в метро" прошло свыше 450 тысяч живых выступлений музыкантов. В этом году проект празднует свое 9-летие. Исполнители получили шанс заявить о себе, а пассажиры – возможность послушать джаз, блюз, фолк, рок, авторские композиции и другие мелодии. Ежедневно на более чем 40 локациях проводится около 200 концертов.

