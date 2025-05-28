В кинопарке "Москино" пройдет Московский фестиваль анимации и детского кино

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Московский фестиваль анимации и детского кино пройдет 31 мая и 1 июня в кинопарке "Москино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В эти дни подготовлена особая программа. Посетители смогут познакомиться с создателями мультфильмов, принять участие в играх и квестах, увидеть спектакли с любимыми героями, рассказал гендиректор кинопарка Кирилл Косенко.

В субботу, 31 мая, с 12:00 до 14:40 в образовательном центре пройдет питчинг анимационных проектов. В состав жюри войдут эксперты, среди которых один из основателей Paranoid Animation Studio Кирилл Кийченко, продюсер трилогии "Последний богатырь" Владимир Верещагин и другие. С 14:00 до 14:30 состоится торжественное награждение победителей и участников.

С 15:00 до 17:00 будет бизнес-сессия, посвященная детской культуре Москвы, ее трендам и перспективам развития. В ее обсуждении поучаствуют продюсеры Сергей Нетиевский и Владимир Верещагин, главред телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева и другие специалисты.

На протяжении выходных на центральной площади будет проходить шоу с мультпарадами, конкурсами, играми и подарками. Также для гостей подготовлены мастер-классы.

В честь 100-летия со дня публикации сказки Корнея Чуковского "Бармалей" 31 мая и 1 июня пройдет квест. Его участникам предстоит пройти несколько испытаний на площадках кинопарка и помочь Айболиту спасти зверят.

На площадке "Театр Гонзаги" 31 мая в 12:00 зрителям представят спектакль "Не ходите, дети, в Африку гулять!" по сказке "Бармалей". С 14:00 до 15:30 для начинающих кинематографистов состоится мастер-класс. Режиссер Антон Михалев расскажет гостям, как привлекать и удерживать внимание зрителя.

В 16:30 юные посетители увидят постановку с восточным сюжетом "Аладдин". В ней будут участвовать артисты Московского детского театра теней. В 18:00 для самых маленьких пройдет спектакль "Ми-ми-мишки".

На центральной площади ребята проявят свои таланты и примут участие в различных мастер-классах. Они смогут озвучить мультфильм, создать 3D-фигурку, сделать воздушного змея и нарисовать киноафишу.

На площадке "Ковбойский городок" состоятся постановочные съемки по мотивам фильма "Айболит-66". Гостям предложат переодеться в костюмы Айболита, Бармалея и пирата, сыграв роли под руководством режиссера. Также на этой площадке можно будет прокатиться на лошадях.

На натурной площадке "Соборная площадь Москвы" посетители перенесутся в атмосферу фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и примерят исторические костюмы. Поучаствовать в съемках можно будет на протяжении всех выходных.

Более того, 31 мая с 12:00 до 13:30 на этой площадке пройдет выпускной бал кадетов, в котором поучаствуют 120 человек из школы № 2073, расположенной в ТиНАО. 1 июня в 14:00 и 18:00 все желающие смогут посетить выступления клоунов и увидеть шапито-шоу в специальном шатре.

В Международный день защиты детей,1 июня, колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в разные цвета. Для москвичей и туристов также подготовили развлекательную программу с детским модным показом, концертами, танцами, анимацией, мыльным и азотным шоу.