Культурные площадки Москвы подготовили более 300 событий ко Дню защиты детей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Масштабная программа в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, пройдет в Москве. Ее организуют культурные площадки, а первые мероприятия начнутся уже в мае, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Всего запланировано более 300 событий, в том числе состоятся концерты, мастер-классы, квесты, показы спектаклей и музыкальных представлений.

Одним из главных мероприятий будет детский фестиваль искусств "Небо". Он пройдет 31 мая и 1 июня в парке "Музеон" и объединит коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда. Зрители увидят на сцене 600 участников, в числе которых будут актеры театров, артисты цирка, музыканты и танцоры.



В эти же дни в кинопарке "Москино" организуют Московский фестиваль анимации и детского кино. Программа предусматривает презентации студенческих мультипликационных работ, показы сказочных спектаклей и квест, посвященный 100-летнему юбилею произведения "Бармалей" Корнея Чуковского.



На центральной площади детей пригласят на творческие мастер-классы по озвучиванию анимационных фильмов, рисованию персонажей и созданию их 3D-фигурок. В зоне "Ковбойский городок" проведут постановочные съемки фильма "Айболит-66". Гости получат шанс сыграть в одной из его сцен.

На Киностудии Горького 1 июня пройдут экскурсии "Кино в движении", "Герой твоего кино" и "Мастерская киноплаката". Также в этот день с 12:00 до 22:00 ребят ждет "Научфест" в парке "Зарядье", в рамках которого состоятся беседы с исследователями, познавательные шоу, практические занятия, интеллектуальные игры, интерактивная выставка и большой квест.

Мероприятия в музее-заповеднике "Коломенское" будут приурочены к 50-летнему юбилею советского фильма "Приключения Буратино", который был снят по мотивам сказки Алексея Толстого.

Несколько праздников подготовили и площадки объединения "Выставочные залы Москвы". В 19:00 30 мая в галерее "Ходынка" гостей пригласят на лекцию "Как говорить с детьми об искусстве". Они узнают о тенденциях и направлениях живописи прошлого века и научатся анализировать произведения.



В галерее "Беляево" 31 мая пройдет беседа "Старинные игрушки и игры". Слушатели увидят коллекцию игрушек из ведущих центров народных художественных промыслов. В библиотеках Москвы встречи будут проходить до 5 июня. Читатели продемонстрируют свои знания по литературе, смогут создать закладки и коллажи, послушать музыку и принять участие в соревнованиях.



В свою очередь, культурный центр "Ватутинки" организует тематическую выставку, которая заработает 9 июня. Он предлагает горожанам отправить фотографии любимых игрушек и рассказать истории о них. Именно они и станут частью экспозиции.

Ранее сообщалось, что "День соседа" пройдет на территории Хлебозавода 31 мая. Гостям предложат вспомнить традицию соседских посиделок, приняв участие в масштабном фестивале. Посетителей ждут 8 тематических зон: детская, спортивная, культурная, игровая, для домашних животных, обмена растениями, маркетов и мастер-классов.

