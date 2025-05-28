Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

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28 мая, 13:46

Город

Колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят разными цветами в День защиты детей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Международный день защиты детей, 1 июня, колесо обозрения "Солнце Москвы" подсветят разными цветами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аттракциона.

Жителей и гостей города будет ждать развлекательная программа с детским модным показом и концертами. Также запланированы танцевальные номера, анимация, мыльное и азотное шоу.

По данным пресс-службы, 1 июня, приобретая один взрослый билет, можно будет купить один детский за 100 рублей.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет масштабная программа в честь Международного дня защиты детей. Ее организуют культурные площадки, а первые мероприятия начнутся в мае. Всего запланировано более 300 событий.

Одним из главных мероприятий будет детский фестиваль искусств "Небо". Он пройдет 31 мая и 1 июня в парке "Музеон".

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