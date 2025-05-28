На ВДНХ подготовили масштабную программу в честь Дня защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, всех желающих ждут на ВДНХ в субботу, 31 мая, и в воскресенье, 1 июня. Там пройдут творческие и инженерные мастер-классы, концерты, квесты, спортивные состязания, квизы и многое другое. Юные посетители также смогут встретиться с героями России и познакомиться с современными профессиями.

Например, 1 июня в 10:00 и 14:00 детей и их родителей приглашают на экскурсию по экспозиции Третьяковской галереи на ВДНХ. Там им предложат сделать из плотного картона макет павильона № 1 "Центральный", где находится сама выставка.

В 12:00 и 16:00 пройдут мастер-классы, где юные посетители смогут сконструировать диораму по мотивам одного из панно художника Бориса Щербакова. В 13:00 и 15:00 гостям предложат посетить обзорные экскурсии в центре "Космонавтика и авиация", где всем желающим расскажут, как устроена ракета и из чего состоит еда космонавтов, а также о том, почему нужно заниматься спортом в невесомости.



Там же будут организованы занятия в мастерской инженерного творчества "Кулибин Про": в 12:00, 14:00 и 16:00 гости смогут создать фигурки любимых персонажей мультфильмов с помощью 3D-ручки, а в 13:00 и 15:00 – простые электрические цепи. После этого, в 17:00, юных посетителей пригласят поиграть в теннис в VR-шлеме.

Помимо этого, желающие с 14:00 могут посмотреть в Музее кино советские анимационные картины, в том числе "Дудочка и кувшинчик", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Зеркальце" и "Чуня".

Музыкальные викторины "Угадай мелодию с трех нот", танцевальные состязания, квизы и многое другое также запланированы в мультимедийном центре "Союзмультпарк" в честь Международного дня защиты детей.

Однако граждан предупредили, что перед посещением некоторых мероприятий нужно будет купить билет или заранее зарегистрироваться.

Всего в Москве в честь Международного дня защиты детей пройдет более 300 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы, квесты, показы спектаклей и музыкальные представления. Первые события будут организованы уже в мае.

Например, одним из главных мероприятий станет детский фестиваль искусств "Небо". Он пройдет 31 мая и 1 июня в парке "Музеон" и объединит коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда. В эти же дни в кинопарке "Москино" организуют Московский фестиваль анимации и детского кино.

